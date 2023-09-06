"Хворобу легіонерів" виявили у Варшаві після спалаху в Жешуві

Після спалаху легіонельозу на південному сході Польщі в одному з дитсадків Варшави тести санітарної інспекції дали позитивний результат на бактерію легіонели.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Polsat News з посиланням на повідомлення самого закладу.

Попри виявлення бактерії легіонели дитсадок у Варшаві залишається відкритим, але тісно співпрацює з санепідемстанцією та виконує її вказівки.

Санітарна інспекція рекомендувала закрити душові на сім днів, протягом яких їх потрібно знезаразити та піддати хімічній дезінфекції. Крім того, буде проведено нагрівання води до температури 70 градусів, за якої бактерія легіонели гине.

Як повідомили в закладі, діти в безпеці, й на них чекають у четвер та в наступні дні.

Раніше повідомли, що захворюваність на легіонельоз на південному сході Польщі йде на спад: у вівторок було зареєстровано лише один новий випадок.

Останній смертельний випадок від "хвороби легіонерів" у Польщі був зареєстрований у п'ятницю. Загалом 166 людей були інфіковані.

Легіонельоз або "хвороба легіонерів" – це легенева інфекція, яка передається через вдихання інфікованих водних бризок, а не через питну воду. Зазвичай інфікування стається через системи кондиціонування або крани і душові кабіни, якими не часто користуються. Хвороба не може передаватися від людини до людини.

Про спалах легіонельозу у Жешуві стало відомо 25 серпня. Тоді зафіксували понад 100 випадків інфікування.

28 серпня у чотирьох із дев'яти проб води, узятих із водогону Жешува, виявили бактерії легіонели – збудника легіонельозу. Причому у двох із них концентрація бактерій була дуже високою.

Польські спецслужби не бачали підстав вважати ворожою диверсією спалах "хвороби легіонерів" у Жешуві.