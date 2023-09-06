"Болезнь легионеров" обнаружили в Варшаве после вспышки в Жешуве

После вспышки легионеллеза на юго-востоке Польши в одном из детсадов Варшавы тесты санитарной инспекции дали положительный результат на бактерию легионеллы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Polsat News со ссылкой на сообщение самого заведения.

Несмотря на выявление бактерии легионеллы детсад в Варшаве остается открытым, но тесно сотрудничает с санэпидемстанцией и выполняет ее указания.

Санитарная инспекция рекомендовала закрыть душевые на семь дней, в течение которых их нужно обеззаразить и подвергнуть химической дезинфекции. Кроме того, будет проведен нагрев воды до температуры 70 градусов, при которой бактерия легионеллы гибнет.

Как сообщили в заведении, дети в безопасности, и их ждут в четверг и в последующие дни.

Ранее сообщалось, что заболеваемость легионеллезом на юго-востоке Польши идет на спад: во вторник был зарегистрирован лишь один новый случай.

Последний смертельный случай от "болезни легионеров" в Польше был зарегистрирован в пятницу. Всего были инфицированы 166 человек.

Легионеллез или "болезнь легионеров" – это легочная инфекция, которая передается через вдыхание инфицированных водных брызг, а не через питьевую воду. Обычно инфицирование происходит через системы кондиционирования или краны и душевые кабины, которыми не часто пользуются. Болезнь не может передаваться от человека к человеку.

О вспышке легионеллеза в Жешуве стало известно 25 августа. Тогда зафиксировали более 100 случаев инфицирования.

28 августа в четырех из девяти проб воды, взятых из водопровода Жешува, обнаружили бактерии легионеллы – возбудителя легионеллеза. Причем в двух из них концентрация бактерий была очень высокой.

Польские спецслужбы не видели оснований считать вспышку "болезни легионеров" в Жешуве вражеской диверсией.

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