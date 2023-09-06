Проросійські хакери отримали доступ до поштових скриньок МВС Латвії
Проросійським хакерським групам вдалося отримати доступ до трьох поштових скриньок Міністерства внутрішніх справ Латвії.
Про це порталу Delfi розповіли представники латвійського відомства, повідомляє "Європейська правда".
За даними порталу, у понеділок на різних хакерських Telegram-каналах було опубліковано кілька внутрішніх документів МВС Латвії, а також окремі листування електронною поштою.
У відомстві наголосили, що інцидент розслідують, також застосовують додаткові методи підвищення рівня безпеки.
"Ми можемо підтвердити, що в електронній системі МВС спостерігається активність, пов'язана зі спробами несанкціонованого доступу", – зазначили у латвійському МВС.
Також у міністерстві зазначили, що в рамках розслідування інциденту не було виявлено жодних доказів, які б свідчили про несанкціонований доступ до державних інформаційних систем, які перебувають у віданні інформаційного центру МВС, або про їхню несправність.
Нагадаємо, 4 вересня Латвія повідомляла про масштабні кібератаки на сайти установ державного, фінансового та медичного секторів з боку проросійських груп.
Перед цим у Литві зламали 10 сайтів муніципалітетів і різних установ, для чого було використано вразливість розробника одного з сайтів.