Пророссийские хакеры получили доступ к почтовым ящикам МВД Латвии

Пророссийским хакерским группам удалось получить доступ к трем почтовым ящикам Министерства внутренних дел Латвии.

Об этом порталу Delfi рассказали представители латвийского ведомства, сообщает "Европейская правда".

По данным портала, в понедельник на различных хакерских Telegram-каналах было опубликовано несколько внутренних документов МВД Латвии, а также отдельные переписки по электронной почте.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент расследуется, также применяются дополнительные методы повышения уровня безопасности.

"Мы можем подтвердить, что в электронной системе МВД наблюдается активность, связанная с попытками несанкционированного доступа", – отметили в латвийском МВД.

Также в министерстве отметили, что в рамках расследования инцидента не было обнаружено никаких доказательств, свидетельствующих о несанкционированном доступе к государственным информационным системам, которые находятся в ведении информационного центра МВД, или об их неисправности.

Напомним, 4 сентября Латвия сообщала о масштабных кибератаках на сайты учреждений государственного, финансового и медицинского секторов со стороны пророссийских групп.

Перед этим в Литве взломали 10 сайтов муниципалитетов и различных учреждений, для чего была использована уязвимость разработчика одного из сайтов.