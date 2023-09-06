"Я не глухий і не сліпий": посол ЄС визнав проблеми у рекомендаціях "Венеційки"

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас прокоментував рекомендації Венеційської комісії щодо низки українських законів та реакцію на них з боку Києва.

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

Маасікас зазначив, що не буде говорити від імені Венеційської комісії або оцінювати її рекомендації, однак додав, що цей орган залишається "золотим стандартом у питаннях конституційного права".

"Але я не сліпий і не глухий. Я бачу що є і проблеми. Однак досі нам завжди вдавалося знайти компроміс. До того ж у деяких законах, щодо яких ми просили Венеційську комісію надати свій висновок, можна було б чекати, що Україна має ще щось "допиляти". Але Євросоюз все одно виступив з позитивною оцінкою цих законів", – додав посол.

Коментуючи висновок Венеційської комісії щодо українського закону про нацменшини, в якому, зокрема, йдеться про "захист прав російськомовної меншини", він зазначив, що в ЄС розуміють, в якій "унікальній" ситуації опинилась Україна.

"Тому я переконаний, що рішення буде знайдено", – додав він.

12 червня Венеційська комісія оприлюднила критичний висновок щодо закону України "Про національні меншини (спільноти)", ухвалення якого згадувалось серед рекомендацій Європейської комісії для надання кандидатського статусу.

В уряді вважають, що негативний висновок Венеційської комісії щодо закону про нацменшини не вплине на позицію лідерів ЄС щодо подальшого руху України до членства.

Більше про те, чому цей висновок є проблемним, читайте у статті: Венеційська комісія перейшла на російську.

Дивіться повне інтерв'ю "ЄвроПравди" з Матті Маасікасом: Членство України у турборежимі. Чи це можливо? Чого чекати від ЄС?