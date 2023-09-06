"Я не глухой и не слепой": посол ЕС признал проблемы в рекомендациях "Венецианки"

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас прокомментировал рекомендации Венецианской комиссии по ряду украинских законов и реакцию на них со стороны Киева.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Маасикас отметил, что не будет говорить от имени Венецианской комиссии, или оценивать ее рекомендации, однако добавил, что этот орган остается "золотым стандартом в вопросах конституционного права".

"Но я не слепой и не глухой. Я вижу что есть и проблемы. Однако до сих пор нам всегда удавалось найти компромисс. К тому же, в некоторых законах, по которым мы просили Венецианскую комиссию предоставить свое заключение, можно было бы ожидать, что Украина должна еще что-то "допилить". Но Евросоюз все равно выступил с положительной оценкой этих законов", – добавил посол.

Комментируя заключение Венецианской комиссии относительно украинского закона о нацменьшинствах, в котором, в частности, говорится о "защите прав русскоязычного меньшинства", он отметил, что в ЕС понимают, в какой "уникальной" ситуации оказалась Украина.

"Поэтому я убежден, что решение будет найдено", – добавил он.

12 июня Венецианская комиссия обнародовала критическое заключение относительно закона Украины "О национальных меньшинствах (сообществах)", принятие которого упоминалось среди рекомендаций Европейской комиссии для предоставления кандидатского статуса.

В правительстве считают, что негативное заключение Венецианской комиссии по закону о нацменьшинствах не повлияет на позицию лидеров ЕС по дальнейшему движению Украины к членству.

Больше о том, почему этот вывод является проблемным, читайте в статье: Венецианская комиссия перешла на русский.

Смотрите полное интервью "ЕвроПравды" с Матти Маасикасом: Членство Украины в турборежиме. Возможно ли это? Чего ждать от ЕС?