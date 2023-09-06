Пентагон: Україна відповідально використає снаряди зі збідненим ураном

Сполучені Штати впевнені, що українці будуть відповідально використовувати боєприпаси зі збідненим ураном.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю CNN заявила речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Коментуючи повідомлення про надання Києву снарядів зі збідненим ураном ще до того, як про це оголосив Пентагон, вона наголосила, що ці боєприпаси є стандартними для танків, які використовують США, і які отримає Україна.

"Ми маємо абсолютну впевненість, що українці будуть використовувати їх відповідально, оскільки вони борються за повернення своєї суверенної території", – зазначила Сінгх.

Раніше уряд США оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.

Перед цим ЗМІ цитували слова посадовця Пентагону, що США вирішили відправити боєприпаси, оскільки вони вважаються найбільш ефективним способом озброєння американських танків Abrams.

Раніше повідомляли, що майбутній пакет допомоги, до якого увійдуть бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран, коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів.

У червні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams.