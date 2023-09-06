Пентагон: Украина ответственно использует снаряды с обедненным ураном

Соединенные Штаты уверены, что украинцы будут ответственно использовать боеприпасы с обедненным ураном.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью CNN заявила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Комментируя сообщение о предоставлении Киеву снарядов с обедненным ураном еще до того, как об этом объявил Пентагон, она отметила, что эти боеприпасы являются стандартными для танков, которые используют США, и которые получит Украина.

"Мы имеем абсолютную уверенность, что украинцы будут использовать их ответственно, поскольку они борются за возвращение своей суверенной территории", – отметила Сингх.

Ранее правительство США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли боеприпасы с обедненным ураном.

Перед этим СМИ цитировали слова чиновника Пентагона, что США решили отправить боеприпасы, поскольку они считаются наиболее эффективным способом вооружения американских танков Abrams.

Ранее сообщалось, что будущий пакет помощи, в который войдут бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран, будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов.

В июне СМИ сообщили, что администрация президента Байдена планирует одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.