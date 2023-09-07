Расследование: Литовские железные дороги перевозили бизнес-грузы жены министра РФ

Управляемая государством компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) до середины 2022 года перевозила бизнес-грузы жены российского министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова Елены Мильской, которую называют причастной к похищению украинских детей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает расследование журналистов LRT.

Согласно расследованию, связанная с Мильской калининградская компания "Балт-Магистраль" имела до конца прошлого года договор с входящей в группу Lietuvos gelezinkeliai компанией LTG Cargo.

Как утверждают журналисты, за оказанные услуги Lietuvos gelezinkeliai получили 11,5 млн евро, а грузоперевозки происходили до 19 июля 2022 года.

По данным расследователей, поскольку о браке Мильской с Куренковым было публично объявлено в августе этого года, министром тот стал в мае прошлого года, а в санкционные списки ЕС его добавили в декабре прошлого года, в Lietuvos gelezinkeliai могли не знать о связях своих клиентов с окружением президента РФ.

В компании Lietuvos gelezinkeliai заявили, что в конце 2022 года расторгли договор с "Балт-Магистраль", тогда как большинство грузов шло транзитом между основной частью РФ и ее Калининградской областью.

За первые полгода было перевезено 110 тысяч тонн грузов: в основном цемент, единичные грузы химической промышленности, керамики, нефтепродукции.

Согласно расследованию российского издания Проект, Мильская напрямую причастна к депортации украинских детей, начиная с 2014 года. Тогда с оккупированного РФ Донецка вывозили воспитанников детских домов. А в октябре 2022 года "волонтеры" центра Мильской участвовали в вывозе детей из Херсонской области.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте не исключила возможности закрытия границы с Россией.

Перед этим сообщалось, что с конца 2022 года, после введения специальной анкеты, Литва признала угрозой национальной безопасности 1164 белорусов и россиян.