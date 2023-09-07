В Італії посилять боротьбу зі злочинністю серед неповнолітніх

В Італії уряд у четвер схвалив указ про боротьбу з підлітковою злочинністю після серії резонансних злочинів "дитячих банд".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Постанова була прийнята Кабінетом міністрів через тиждень після того, як прем’єрка Джорджія Мелоні відвідала криміногенне передмістя Неаполя, де, за повідомленнями, дві дівчинки були неодноразово зґвалтовані місцевими молодими хлопцями.

Під час візиту Мелоні пообіцяла покращити безпеку в містечку Кайвано та відновити занедбаний спортивний комплекс, де, як стверджується, сталися деякі з цих зґвалтувань.

Указ передбачає фінансування реабілітації, а також призначення спеціального уповноваженого з питань безпеки для Кайвано.

Мелоні заявила, що цим указом італійський уряд взяв курс на боротьбу із молодіжною злочинністю, повідомляє ANSA.

"Я думаю, що сьогоднішній день є ознакою держави, яка вирішила встати і зайнятися складними і важкими питаннями", – зазначила вона.

Нагадаємо, зранку 7 вересня в Італії розпочали нову велику операцію проти мафії.

А в серпні у французькому місті Нім на тлі конфлікту наркоторговців загинув 10-річний хлопчик.