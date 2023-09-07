В Италии усилят борьбу с преступностью среди несовершеннолетних

В Италии правительство в четверг одобрило указ о борьбе с подростковой преступностью после серии резонансных преступлений "детских банд".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Постановление было принято Кабинетом министров через неделю после того, как премьер Джорджия Мелони посетила криминогенный пригород Неаполя, где, по сообщениям, две девочки были неоднократно изнасилованы местными молодыми людьми.

Во время визита Мелони пообещала улучшить безопасность в городке Кайвано и восстановить заброшенный спортивный комплекс, где, как утверждается, произошли некоторые из этих изнасилований.

Указ предусматривает финансирование реабилитации, а также назначение специального уполномоченного по вопросам безопасности для Кайвано.

Мелони заявила, что этим указом итальянское правительство взяло курс на борьбу с молодежной преступностью, сообщает ANSA.

"Я думаю, что сегодняшний день является признаком государства, которое решило встать и заняться сложными и трудными вопросами", – отметила она.

Напомним, утром 7 сентября в Италии начали новую крупную операцию против мафии.

А в августе во французском городе Ним на фоне конфликта наркоторговцев погиб 10-летний мальчик.