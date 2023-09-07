В Італії почали нову велику операцію проти мафії
Четвер, 7 вересня 2023, 11:08
В Італії з ранку 7 вересня триває велика операція проти мафії.
Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".
В операції з назвою Maestrale-Carthago задіяні понад 600 правоохоронців, які здійснюють "запобіжні заходи" по всій території країни щодо 84 осіб.
З них 29 вже за ґратами, 52 – під домашнім арештом, трьох зобов’язали повідомляти про себе у поліцію.
Операцію координує окружне управління з протидії мафії у Катандзаро, що на півдні країни.
Під час операції у липні в країні заарештували 82 підозрюваних у причетності до мафії.
У серпні поліція завдяки собаці впіймала боса клану неаполітанської мафії Каморра Луїджі Каччапуоті.
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