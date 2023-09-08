У Єврокомісії заявили, що їхній посол дорікнув Австрії через Росію "не у тій тональності"

У Єврокомісії вважають, що очільник представництва в Австрії обрав недоречні формулювання у своєму висловлюванні про те, що Відень надто повільно скорочує закупівлю російського газу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Слова посла Мартіна Зельмайра про "криваві гроші" для Росії, які спровокували його виклик до МЗС Австрії, стали однією з ключових тем на щоденному брифінгу Єврокомісії.

Речники Балаш Ужварі та Дана Спінант, коментуючи питання, назвали тональність заяв посла недоречною.

"Дипломатія – це не лише про правильний зміст, але й відповідну тональність. Посол, як очільник представництва, має обережно зважувати кожне слово, тому що це довірений посередник між нами і приймаючою країною. Звісно, це застосовується і у конфіденційному обміні інформацією, і тим більше – коли це публічно… У цьому випадку я вважаю, що вибір слів очільником нашого представництва в Австрії був і непотрібним, і неналежним", – сказав Балаш Ужварі.

Речник підтвердив, що Єврокомісія та уряд Австрії спілкувалися з цього питання, але деталі він наводити не може.

"Керівник представництва повернеться до Брюсселя найближчим часом і буде мати розмову зі своїм керівництвом на цю тему", – додав речник.

Речниця Дана Спінант прокоментувала, що "важливо використовувати тональність і формулювання, які залишають простір для діалогу".

Журналісти у залі після цього здивувалися, що неналежного вбачають речники у словах Зельмайра, якщо Єврокомісія раніше також критикувала Австрію за те, що вона досі надто залежна від російського газу.

Балаш Ужварі повторив, що його ремарка стосується формулювань, а не змісту висловлювання посла.









