В Еврокомиссии заявили, что их посол упрекнул Австрию из-за России "не в той тональности"

В Еврокомиссии считают, что глава представительства в Австрии выбрал неуместные формулировки в своем высказывании о том, что Вена слишком медленно сокращает закупку российского газа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Слова посла Мартина Зельмайра о "кровавых деньгах" для России, которые спровоцировали его вызов в МИД Австрии, стали одной из ключевых тем на ежедневном брифинге Еврокомиссии.

Представители Балаш Ужвари и Дана Спинант, комментируя вопрос, назвали тональность заявлений посла неуместной.

"Дипломатия – это не только о правильном содержании, но и соответствующей тональности. Посол, как глава представительства, должен осторожно взвешивать каждое слово, потому что это доверенный посредник между нами и принимающей страной. Конечно, это применяется и в конфиденциальном обмене информацией, и тем более, когда это публично... В данном случае я считаю, что выбор слов главой нашего представительства в Австрии был и ненужным, и ненадлежащим", – сказал Балаш Ужвари.

Представитель подтвердил, что Еврокомиссия и правительство Австрии общались по этому вопросу, но детали он приводить не может.

"Руководитель представительства вернется в Брюссель в ближайшее время и будет иметь разговор со своим руководством на эту тему", – добавил спикер.

Пресс-секретарь Дана Спинант прокомментировала, что "важно использовать тональность и формулировки, которые оставляют пространство для диалога".

Журналисты в зале после этого удивились, что спикеры считают неуместным в словах Зельмайра, если Еврокомиссия ранее также критиковала Австрию за то, что она до сих пор слишком зависима от российского газа.

Балаш Ужвари повторил, что его ремарка касается формулировок, а не содержания высказывания посла.