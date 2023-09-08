У Німеччині Бундестаг ухвалив суперечливий закон про опалення

Депутати німецького Бундестагу у четвер проголосували в п'ятницю за суперечливий закон, спрямований на поступову відмову від нафтових і газових систем опалення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Законопроєкт викликав гарячі суперечки всередині німецької правлячої коаліції, яка складається із СДПН, Вільних демократів і "зелених".

Усі три партії були втягнуті в боротьбу, іноді публічну, за законопроєкт, оскільки соціал-демократи і Вільні демократи більше орієнтовані на бізнес, а "зелені" зосереджені на проблемах зміни клімату.

Законопроєкт спрямований на поступове збільшення кількості відновлюваних джерел енергії, що використовуються для виробництва тепла в будинках та інших приміщеннях. За оцінками, половина німецьких будівель наразі використовує газові системи опалення.

Він передбачає, що нові системи опалення в старих і нових будівлях повинні забезпечуватися щонайменше на 65% відновлюваною енергією.

Хоча закон має набути чинності 1 січня 2024 року, фактичний перехід займе роки.

Однак функціонуючі системи опалення можуть продовжувати працювати, а також ремонтуватися за потреби. Після 2024 року також дозволено встановлювати газові опалювальні прилади, якщо вони сумісні з воднем, що означає, що їх можна буде переобладнати пізніше.

Згідно з опитуванням, проведеним на замовлення ліберальної газети Die Zeit, до 70% німців відкидають обов'язкові норми про заборону нафтових або газових систем опалення, а також обов’язкову їхню заміну.

Нагадаємо, у червні уряд Німеччини ухвалив першу стратегію з національної безпеки, у якій також ідеться про боротьбу з кліматичною зміною.

Також Німеччина оголосила про запуск програми, яка надасть десятки мільярдів євро фірмам, щоб допомогти їм профінансувати перехід до вуглецево-нейтральних технологій виробництва.