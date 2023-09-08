В Германии Бундестаг принял противоречивый закон об отоплении

Депутаты немецкого Бундестага в четверг проголосовали в пятницу за противоречивый закон, направленный на постепенный отказ от нефтяных и газовых систем отопления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Законопроект вызвал горячие споры внутри немецкой правящей коалиции, которая состоит из СДПГ, Свободных демократов и "зеленых".

Все три партии были втянуты в борьбу, иногда публичную, за законопроект, поскольку социал-демократы и Свободные демократы больше ориентированы на бизнес, а "зеленые" сосредоточены на проблемах изменения климата.

Законопроект направлен на постепенное увеличение количества возобновляемых источников энергии, используемых для производства тепла в домах и других помещениях. По оценкам, половина немецких зданий сейчас использует газовые системы отопления.

Он предусматривает, что новые системы отопления в старых и новых зданиях должны обеспечиваться минимум на 65% возобновляемой энергией.

Хотя закон должен вступить в силу 1 января 2024 года, фактический переход займет годы.

Однако функционирующие системы отопления могут продолжать работать, а также ремонтироваться при необходимости. После 2024 года также разрешено устанавливать газовые отопительные приборы, если они совместимы с водородом, что означает, что их можно будет переоборудовать позже.

Согласно опросу, проведенному по заказу либеральной газеты Die Zeit, до 70% немцев отвергают обязательные нормы о запрете нефтяных или газовых систем отопления, а также обязательную их замену.

Напомним, в июне правительство Германии приняло первую стратегию по национальной безопасности, в которой также говорится о борьбе с климатическим изменением.

Также Германия объявила о запуске программы, которая предоставит десятки миллиардов евро фирмам, чтобы помочь им профинансировать переход к углеродно-нейтральным технологиям производства.