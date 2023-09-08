Прем'єрка Естонії хоче восени знову балотуватися на пост лідера своєї партії

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що восени планує балотуватися на пост лідера Партії реформ, оскільки, за її словами, правління політсили підтримує її.

Заяву естонської прем’єрки наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Водночас після п'ятничного засідання керівництва партії Каллас визнала, що, оскільки скандал із бізнесом її чоловіка зачіпає її особисто, вона часто була емоційною у своїх публічних виступах і тепер намагатиметься виправити свою поведінку.

"Головний докір – це погана комунікація, я постараюся її поліпшити… Я не акторка, і ця тема стосується мене особисто, тому я часто буваю емоційна і, можливо, висловлюю свої погляди так, що це викликає суперечливі почуття", – зазначила вона.

Прем’єрка розповіла, що обговорила із керівництвом Партії реформ ситуацію, що склалася.

"Правління партії підтримує моє подальше перебування на посаді прем'єр-міністра. Ми обговорили ситуацію, і я змогла відповісти на запитання", – сказала Каллас.

Нагадаємо, естонська прем’єрка Кая Каллас потрапила у скандал після того, як з’ясувалось, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку, під час повномасштабної війни в Україні продовжила діяльність у напрямку Росії.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.