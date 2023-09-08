Премьер Эстонии хочет осенью снова баллотироваться на пост лидера своей партии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что осенью планирует баллотироваться на пост лидера Партии реформ, поскольку, по ее словам, правление политсилы поддерживает ее.

Заявление эстонского премьера приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

В то же время после пятничного заседания руководства партии Каллас признала, что, поскольку скандал с бизнесом ее мужа затрагивает ее лично, она часто была эмоциональной в своих публичных выступлениях и теперь будет пытаться исправить свое поведение.

"Главный упрек – это плохая коммуникация, я постараюсь ее улучшить... Я не актриса, и эта тема касается меня лично, поэтому я часто бываю эмоциональна и, возможно, выражаю свои взгляды так, что это вызывает противоречивые чувства", – отметила она.

Премьер рассказала, что обсудила с руководством Партии реформ сложившуюся ситуацию.

"Правление партии поддерживает мое дальнейшее пребывание на посту премьер-министра. Мы обсудили ситуацию, и я смогла ответить на вопросы", – сказала Каллас.

Напомним, эстонский премьер Кая Каллас попала в скандал после того, как выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу Каллас Арво Халлику, во время полномасштабной войны в Украине продолжила деятельность в направлении России.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии.