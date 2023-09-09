Росія викликала посла Вірменії: обурюється серією "недружніх кроків" і гумдопомогою для України
Росія викликала до Міністерства закордонних справ посла Вірменії Вагаршака Арутюняна на "жорстку розмову" за останні кроки Єревана, які РФ вважає недружніми.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС РФ.
В МЗС Росії заявили, що помітили у Вірменії вагання щодо подальшої участі в Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) та двосторонніх договорах з Росією, а також життєздатності домовленостей за участі Росії для нормалізації відносин з Азербайджаном.
"На цьому тлі керівництво Вірменії останніми днями вдалося до серії недружніх кроків, включно із запуском процесу ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, поїздку до Києва дружини прем’єр-міністра Анни Акопян з передачею гумдопомоги київському нацистському режиму, проведення на вірменській території військових навчань за участі США. У зв’язку з цим до МЗС Росії викликали посла Вірменії у Москві В. Арутюняна, якому висловлено жорсткі зауваження", – заявляє Москва.
Також послу передали ноту протесту через висловлювання спікера парлаенту Симоняна на адресу речниці МЗС РФ Марії Захарової та всього відомства, та окреом обурилися затриманнями у Вірменії проросійського блогера та представника вірменської філії "Спутніка".
В МЗС РФ висловили сподівання, що Росія і Вірменія залишаються союзниками, та що Вірменія буде співпрацювати у питанні навчань по лінії ОДКБ та "мабутнього спрямування у республіку спостережної місії організації для сприяння врегулюванню між Вірменією та Азербайджаном".
Нагадаємо, нещодавно прем'єр Вірменії Нікол Пашинян назвав стратегічною помилкою те, що Вірменія у безпекових питаннях покладалася лише на Москву.
Днями він заявив про накопичення військ Азербайджану і загрозу нової ескалації.