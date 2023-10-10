США, Британия, Италия, Германия и Франция выступили с совместной поддержкой Израиля

Президенты США Джо Байден и Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Италии Джорджия Мелони и Великобритании Риши Сунак, а также канцлер Германии Олаф Шольц опубликовали совместное заявление после нападения ХАМАС на Израиль.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Белый дом.

В своем совместном заявлении лидеры стран выразили непоколебимую и объединенную поддержку Государству Израиль и однозначное осуждение ХАМАС и его ужасных террористических актов.

"Мы четко заявляем, что террористические действия ХАМАС не имеют никакого оправдания, никакой легитимности и должны быть осуждены всем миром. Терроризм никогда не имеет никакого оправдания", – говорится в сообщении.

Страны заверили, что будут поддерживать Израиль в его усилиях защитить себя и свой народ от зверств нападающих, а также подчеркнули, что это не тот момент, когда любая враждебная Израилю сторона может использовать эти нападения для получения выгоды.

"Мы все признаем законные стремления палестинского народа и поддерживаем равную меру справедливости и свободы как для израильтян, так и для палестинцев. Но не совершайте ошибки: ХАМАС не представляет эти стремления, и он не предлагает палестинскому народу ничего, кроме еще большего террора и кровопролития", – также говорится в заявлении.

Страны пообещали оставаться едиными и в координации между собой, как союзники и как общие друзья Израиля, чтобы обеспечить тому возможность защитить себя и создать условия для мирного и интегрированного Ближневосточного региона.

Напомним, президент США Джо Байден в воскресенье распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю после масштабного нападения палестинской террористической группировки ХАМАС.

Также Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью.

Напомним, президент США Джо Байден в воскресенье распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю после масштабного нападения палестинской террористической группировки ХАМАС.

Пентагон также объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью.