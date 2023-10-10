СМИ: Россия могла повредить газопровод между Финляндией и Эстонией

В политическом и военном руководстве Финляндии предполагают, что за инцидентом с утечкой газопровода Balticconnector, который соединяет страну с Эстонией, могла стоять Россия.

Об этом стало известно финской газете Iltalehti из собственных источников, пишет "Европейская правда".

Спецслужбы Финляндии считают, что инцидент на газопроводе Balticconnector представляет угрозу национальной безопасности страны. Расследованием занимаются финские Силы обороны.

На причастность РФ указывает то, что российские суда замечали вблизи финского побережья – вероятно, они определяли их местонахождение. Кроме того, повреждения обнаружили у телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией.

Ожидается, что вечером во вторник правительство Финляндии проведет срочный брифинг по инциденту, на нем будут присутствовать премьер-министр Петтери Орпо и министр обороны Антти Хяккянен.

Финский государственный оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения в возможной утечке газа в воскресенье.

Хотя инцидент не влияет на обеспечение Финляндии газом, ремонтные работы, как считается, продлятся несколько месяцев.

Эстонско-финский совместный газопровод Balticconnector открыли в декабре 2019 года. Длина подводной части Balticconnector от эстонского портового города Палдиски до финского Инкоо составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии.

Цель Balticconnector заключалась в обеспечении транспортировки газа между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат и уменьшения зависимости местных рынков от российского "Газпрома".