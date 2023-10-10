Головний дипломат ЄС провів переговори з Саудівською Аравією щодо ескалації між ХАМАС та Ізраїлем 

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів зустріч із міністром закордонних справ Саудівської Аравії у зв’язку з останньою ескалацією між ХАМАС та Ізраїлем.

Про це він повідомив у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Боррель розповів, що на зустрічі з саудівським міністром закордонних справ Фейсалом Бінь Фарханом вони "обмінялися поглядами про ситуацію в Ізраїлі/Палестині".

I met today with Saudi Foreign Minister @FaisalbinFarhan to exchange views on the situation in Israel/Palestine. It is urgent to step up international efforts to stop violence and prevent regional destabilisation. pic.twitter.com/d06AqjZsNJ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2023

"Потрібно невідкладно посилити міжнародні зусилля для припинення насильства і запобігти дестабілізації у регіоні", – зазначив Боррель.

Перед цим Боррель запросив на екстрену зустріч ЄС представників Ізраїлю та Палестини.

Ще кілька тижнів тому Євросоюз сподівався відновити переговори між Ізраїлем та Палестинською адміністрацією за допомогою нової близькосхідної мирної ініціативи, яка передбачала мирні стимули для обох сторін.

Після суботнього терористичного нападу ХАМАС із сотнями загиблих ці плани скоріш за все не вдасться реалізувати.

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