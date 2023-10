Головний дипломат ЄС провів переговори з Саудівською Аравією щодо ескалації між ХАМАС та Ізраїлем 

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів зустріч із міністром закордонних справ Саудівської Аравії у зв’язку з останньою ескалацією між ХАМАС та Ізраїлем.

Про це він повідомив у своєму Twitter (X), пише "Європейська правда".

Боррель розповів, що на зустрічі з саудівським міністром закордонних справ Фейсалом Бінь Фарханом вони "обмінялися поглядами про ситуацію в Ізраїлі/Палестині".

I met today with Saudi Foreign Minister @FaisalbinFarhan to exchange views on the situation in Israel/Palestine. It is urgent to step up international efforts to stop violence and prevent regional destabilisation. pic.twitter.com/d06AqjZsNJ