Главный дипломат ЕС провел переговоры с Саудовской Аравией по поводу эскалации между ХАМАС и Израилем

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии в связи с последней эскалацией между ХАМАС и Израилем.

Об этом он сообщил в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Боррель рассказал, что на встрече с саудовским министром иностранных дел Фейсалом Бинь Фарханом они "обменялись взглядами о ситуации в Израиле/Палестине".

I met today with Saudi Foreign Minister @FaisalbinFarhan to exchange views on the situation in Israel/Palestine. It is urgent to step up international efforts to stop violence and prevent regional destabilisation. pic.twitter.com/d06AqjZsNJ