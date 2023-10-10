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Главный дипломат ЕС провел переговоры с Саудовской Аравией по поводу эскалации между ХАМАС и Израилем

Вторник, 10 октября 2023, 17:26

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии в связи с последней эскалацией между ХАМАС и Израилем.

Об этом он сообщил в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Боррель рассказал, что на встрече с саудовским министром иностранных дел Фейсалом Бинь Фарханом они "обменялись взглядами о ситуации в Израиле/Палестине". 

"Нужно безотлагательно усилить международные усилия для прекращения насилия и предотвратить дестабилизацию в регионе", – отметил Боррель. 

Перед этим Боррель пригласил на экстренную встречу ЕС представителей Израиля и Палестины.

Еще несколько недель назад Евросоюз надеялся возобновить переговоры между Израилем и Палестинской администрацией с помощью новой ближневосточной мирной инициативы, которая предусматривала мирные стимулы для обеих сторон.

После субботнего террористического нападения ХАМАС с сотнями погибших эти планы скорее всего не удастся реализовать. 

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