Главный дипломат ЕС провел переговоры с Саудовской Аравией по поводу эскалации между ХАМАС и Израилем

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии в связи с последней эскалацией между ХАМАС и Израилем.

Об этом он сообщил в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Боррель рассказал, что на встрече с саудовским министром иностранных дел Фейсалом Бинь Фарханом они "обменялись взглядами о ситуации в Израиле/Палестине".

I met today with Saudi Foreign Minister @FaisalbinFarhan to exchange views on the situation in Israel/Palestine. It is urgent to step up international efforts to stop violence and prevent regional destabilisation. pic.twitter.com/d06AqjZsNJ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2023

"Нужно безотлагательно усилить международные усилия для прекращения насилия и предотвратить дестабилизацию в регионе", – отметил Боррель.

Перед этим Боррель пригласил на экстренную встречу ЕС представителей Израиля и Палестины.

Еще несколько недель назад Евросоюз надеялся возобновить переговоры между Израилем и Палестинской администрацией с помощью новой ближневосточной мирной инициативы, которая предусматривала мирные стимулы для обеих сторон.

После субботнего террористического нападения ХАМАС с сотнями погибших эти планы скорее всего не удастся реализовать.

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