Литва думає відправити за своїми громадянами в Ізраїль військові літаки

Уряд Литви розглядає альтернативні варіанти репатріації своїх громадян з Ізраїлю, які застрягли в країні після відкладення рейсу, що мав повернути литовців додому.

Про це розповів голова литовського Національного кризового центру Вільмантас Віткаускас в інтерв'ю радіо LRT, пише "Європейська правда".

Рейс, який був запланований на вечір понеділка, перенесли на ранок вівторка. Але у вівторок вранці Віткаускас повідомив, що виліт знову відклали на 12-14 годин.

"Є перевантаження і багато компаній взагалі відмовляються летіти до Ізраїлю. І погана новина полягає в тому, що комерційні, регулярні рейси також скасовують", – повідомив Віткаускас.

Він зазначив, що влада Литви розглядає можливість відправити до Ізраїлю військові літаки, щоб повернути своїх громадян.

"Ми зосереджені на тому, щоб якомога швидше повернути людей до Литви", – сказав він.

Польоти до Тель-Авіву у зв’язку з нападом ХАМАС на Ізраїль призупинили декілька американських та кілька найбільших європейських авіакомпаній.

Нагадаємо, Польща планує евакуювати своїх туристів з Ізраїлю військовими літаками. Тим часом Молдова поки не планує евакуації, оскільки каже, що охочі ще мають можливість залишити країну комерційними рейсами.