Столтенберг розповів, про що говорили на Раді Україна-НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що на Раді Україна-НАТО на рівні міністрів оборони обговорювались питання довготермінової взаємосумісності, боротьба з корупцією підготовка до другої зими в умовах війни.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на пресконференції за результатами засідання ради.

"Сьогодні на засіданні Ради Україна НАТО ми обговорили пріоритети України на шляху до членства в Альянсі, втому числі довготермінову взаємосумісність і закупівлі", – сказав Столтенберг.

За його словами, модернізований оборонний і безпековий сектор допоможе Україні перемогти і допоможе забезпечити мир і стабільність.

Столтенберг також заявив, що союзники оцінили зусилля України в продовженні боротьби з корупцією навіть посеред жорстокої війни росії.

"Ми також запевнили Україну, що НАТО посилить підтримку, щоб допомогти їй пройти складну зиму. Це включає надання більше одягу для холодної погоди, можливості для розмінування, пальне і медичне обладнання. Це допоможе сміливим збройним силам України боротися з холодом і продовжувати рух уперед", – заявив він.

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін після 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України анонсував створення кількох "коаліцій спроможностей" для Києва, зокрема з підготовки українських Військово-повітряних сил.