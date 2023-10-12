Україна отримала 1,15 млрд доларів грантових коштів від США

До державного бюджету України надійшов грант 1,15 млрд доларів від Сполучених Штатів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Проєкт має на меті частково компенсувати видатки державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Як зазначає відомство, залучене фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій), виплати співробітникам ДСНС та на оплату праці працівників державних органів та педагогічних установ.

Отримані кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

У 2023 році Україна отримала вже 10,9 млрд прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 22,9 млрд доларів США від Сполучених Штатів.

Раніше Міністерство закордонних справ Фінляндії оголосило про виділення додаткових 92 мільйонів євро на підтримку України та країн, що постраждали від російської агресії, через Світовий банк.

Нагадаємо, Нідерланди минулого тижня оголосили про виділення чергового пакета допомоги Україні в розмірі 102 мільйони євро для підготовки до зими, підтримки реформ та інвестицій.