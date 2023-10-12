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Греція стривожена ризиками міграції та тероризму через загострення на Близькому Сході

Четвер, 12 жовтня 2023, 09:45

Урядова рада із закордонних справ і оборони Греції (KYSEA) проведе у четвер позачергове засідання, щоб обговорити останні події у війні між Ізраїлем і ХАМАС на тлі ризиків нових хвиль міграції і потенційного прибуття в країну терористів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Euractiv.

KYSEA, що проходить під головуванням прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, є найвищим органом, який ухвалює рішення з питань зовнішньої політики і національної оборони.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на засіданні обговорюватимуть можливі ризики відкритої підтримки Грецією Ізраїлю, ризик нових імміграційних потоків, а також заходи щодо захисту кордонів країни.

Афіни відкрито підтримали Ізраїль після терористичної атаки ХАМАС.

Країни ЄС досягли домовленості щодо міграційної реформи

"Кордони не можна порушувати, терористична діяльність не може залишатися без відповіді", – заявив Міцотакіс на початку цього тижня.

Новинний сайт iEidiseis процитував урядові джерела, які зазначили, що Греція і Кіпр будуть зазнавати тиску через нові хвилі біженців безпосередньо з Гази, Західного берега річки Йордан і Лівану.

Ті ж джерела пояснили, що ЄС повинен терміново переглянути спільну заяву Євросоюзу і Туреччини від 2016 року і виробити спільне розуміння міграційних потоків з Туреччини до Європи.

За даними Організації Об'єднаних Націй, понад 338 тисяч людей були змушені покинути свої домівки в секторі Гази через масовані ізраїльські бомбардування.

Ще одним головним болем для Афін є можливість проникнення терористів на територію країни і переховування їх серед груп біженців.

Спецслужби країни також ретельно перевіряють людей, які проживають у Греції і мають потенційні зв'язки з офіційними особами ХАМАС. До пошуку зашифрованих повідомлень долучаться лінгвісти та експерти з алгоритмів.

Президент Польщі Анджей Дуда прогнозував, що Європейський Союз може зазнати чергової хвилі міграції через ситуацію в Газі.

Країни Європи у цьому році, за даними ЗМІ, очікують понад мільйон заяв про надання притулку, найбільше з 2016 року.

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Греція Близький Схід тероризм міграційна криза