Греція стривожена ризиками міграції та тероризму через загострення на Близькому Сході

Урядова рада із закордонних справ і оборони Греції (KYSEA) проведе у четвер позачергове засідання, щоб обговорити останні події у війні між Ізраїлем і ХАМАС на тлі ризиків нових хвиль міграції і потенційного прибуття в країну терористів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Euractiv.

KYSEA, що проходить під головуванням прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, є найвищим органом, який ухвалює рішення з питань зовнішньої політики і національної оборони.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на засіданні обговорюватимуть можливі ризики відкритої підтримки Грецією Ізраїлю, ризик нових імміграційних потоків, а також заходи щодо захисту кордонів країни.

Афіни відкрито підтримали Ізраїль після терористичної атаки ХАМАС.

"Кордони не можна порушувати, терористична діяльність не може залишатися без відповіді", – заявив Міцотакіс на початку цього тижня.

Новинний сайт iEidiseis процитував урядові джерела, які зазначили, що Греція і Кіпр будуть зазнавати тиску через нові хвилі біженців безпосередньо з Гази, Західного берега річки Йордан і Лівану.

Ті ж джерела пояснили, що ЄС повинен терміново переглянути спільну заяву Євросоюзу і Туреччини від 2016 року і виробити спільне розуміння міграційних потоків з Туреччини до Європи.

За даними Організації Об'єднаних Націй, понад 338 тисяч людей були змушені покинути свої домівки в секторі Гази через масовані ізраїльські бомбардування.

Ще одним головним болем для Афін є можливість проникнення терористів на територію країни і переховування їх серед груп біженців.

Спецслужби країни також ретельно перевіряють людей, які проживають у Греції і мають потенційні зв'язки з офіційними особами ХАМАС. До пошуку зашифрованих повідомлень долучаться лінгвісти та експерти з алгоритмів.

Президент Польщі Анджей Дуда прогнозував, що Європейський Союз може зазнати чергової хвилі міграції через ситуацію в Газі.

Країни Європи у цьому році, за даними ЗМІ, очікують понад мільйон заяв про надання притулку, найбільше з 2016 року.