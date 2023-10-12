Греция встревожена рисками миграции и терроризма из-за обострения на Ближнем Востоке

Правительственный совет по иностранным делам и обороне Греции (KYSEA) проведет в четверг внеочередное заседание, чтобы обсудить последние события в войне между Израилем и ХАМАС на фоне рисков новых волн миграции и потенциального прибытия в страну террористов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

KYSEA, проходящий под председательством премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, является высшим органом, который принимает решения по вопросам внешней политики и национальной обороны.

Местные СМИ сообщают, что на заседании будут обсуждать возможные риски открытой поддержки Грецией Израиля, риск новых иммиграционных потоков, а также меры по защите границ страны.

Афины открыто поддержали Израиль после террористической атаки ХАМАС.

"Границы нельзя нарушать, террористическая деятельность не может оставаться без ответа", – заявил Мицотакис в начале этой недели.

Новостной сайт iEidiseis процитировал правительственные источники, которые отметили, что Греция и Кипр будут испытывать давление из-за новых волн беженцев непосредственно из Газы, Западного берега реки Иордан и Ливана.

Те же источники объяснили, что ЕС должен срочно пересмотреть совместное заявление Евросоюза и Турции от 2016 года и выработать общее понимание миграционных потоков из Турции в Европу.

По данным Организации Объединенных Наций, более 338 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газы из-за массированных израильских бомбардировок.

Еще одной головной болью для Афин является возможность проникновения террористов на территорию страны и укрытия их среди групп беженцев.

Спецслужбы страны также тщательно проверяют людей, проживающих в Греции и имеющих потенциальные связи с официальными лицами ХАМАС. К поиску зашифрованных сообщений присоединятся лингвисты и эксперты по алгоритмам.

Президент Польши Анджей Дуда прогнозировал, что Европейский Союз может испытать очередную волну миграции из-за ситуации в Газе.

Страны Европы в этом году, по данным СМИ, ожидают более миллиона заявлений о предоставлении убежища, больше всего с 2016 года.