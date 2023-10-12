Укр Рус Eng

Греция встревожена рисками миграции и терроризма из-за обострения на Ближнем Востоке

Четверг, 12 октября 2023, 09:45

Правительственный совет по иностранным делам и обороне Греции (KYSEA) проведет в четверг внеочередное заседание, чтобы обсудить последние события в войне между Израилем и ХАМАС на фоне рисков новых волн миграции и потенциального прибытия в страну террористов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

KYSEA, проходящий под председательством премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, является высшим органом, который принимает решения по вопросам внешней политики и национальной обороны.

Местные СМИ сообщают, что на заседании будут обсуждать возможные риски открытой поддержки Грецией Израиля, риск новых иммиграционных потоков, а также меры по защите границ страны.

Афины открыто поддержали Израиль после террористической атаки ХАМАС.

Страны ЕС достигли договоренности относительно миграционной реформы

"Границы нельзя нарушать, террористическая деятельность не может оставаться без ответа", – заявил Мицотакис в начале этой недели.

Новостной сайт iEidiseis процитировал правительственные источники, которые отметили, что Греция и Кипр будут испытывать давление из-за новых волн беженцев непосредственно из Газы, Западного берега реки Иордан и Ливана.

Те же источники объяснили, что ЕС должен срочно пересмотреть совместное заявление Евросоюза и Турции от 2016 года и выработать общее понимание миграционных потоков из Турции в Европу.

По данным Организации Объединенных Наций, более 338 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газы из-за массированных израильских бомбардировок.

Еще одной головной болью для Афин является возможность проникновения террористов на территорию страны и укрытия их среди групп беженцев.

Спецслужбы страны также тщательно проверяют людей, проживающих в Греции и имеющих потенциальные связи с официальными лицами ХАМАС. К поиску зашифрованных сообщений присоединятся лингвисты и эксперты по алгоритмам.

Президент Польши Анджей Дуда прогнозировал, что Европейский Союз может испытать очередную волну миграции из-за ситуации в Газе.

Страны Европы в этом году, по данным СМИ, ожидают более миллиона заявлений о предоставлении убежища, больше всего с 2016 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция Ближний Восток терроризм миграционный кризис