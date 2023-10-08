Президент Польщі пояснив, чому напад ХАМАС на Ізраїль на руку Росії

Польський президент Анджей Дуда в неділю заявив, що напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській повномасштабній агресії проти України, оскільки відволіче від неї увагу світу.

Таку думку Дуда висловив у недільному етері Polsat News, його цитує державне інформагентство РАР, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи ситуація на Близькому Сході, пов'язана з атаками ХАМАС на Ізраїль, матиме ефект "відвернення очей від України", Дуда відповів ствердно.

"Це, безумовно, сприяє Росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу", – зазначив президент Польщі, водночас застерігши, що Варшава повинна дивитись на події в Ізраїлі з погляду власних інтересів.

Водночас Дуда спрогнозував, що Європейський Союз може зазнати чергової хвилі міграції.

"Теми, які ми обговорювали останнім часом – прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у Гренаді і я на зустрічі в Порту – стають ще більш актуальними. Питання нашої безпеки, захисту кордонів Польщі, кордонів ЄС і Шенгенської зони стає все більш важливим", – вважає він.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.

Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалція арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми, від дій ХАМАС загинули понад 500 людей.