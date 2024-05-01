Віцепрезидент ЄК: Для ЄС важливо швидко розглянути заявки України та Молдови на вступ

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що для ЄС важливо швидко розглянути заявки України та Молдови на вступ до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Politico.

За його словами, було б ідеально, якби 27 європейських столиць погодили рамки переговорів про членство України та Молдови до саміту Європейської ради в червні.

"Світ спостерігає. Зараз не час зволікати", – сказав Домбровскіс.

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Він також заявив, що ЄС стикається з нерівномірністю зростання та "проблемами конкурентоспроможності" серед його існуючих членів, які можуть зашкодити йому в довгостроковій перспективі.

"Ми стоїмо перед обличчям зеленої та цифрової трансформації наших економік... і дуже важливо, щоб у цьому процесі ми не мирилися з відставанням країн та регіонів", – сказав Домбровскіс.

Втім, вказав він, через 20 років після того, як 10 країн Центральної та Східної Європи приєдналися до ЄС, очевидно, що розширення було правильним кроком "як з геополітичної, так і з економічної точки зору".

Раніше президент Чехії Петр Павел висловив підтримку нових раундів розширення Євросоюзу у 20-ту річницю вступу своєї країни до ЄС.

Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до якнайшвидшого прийняття до Євросоюзу країн Західних Балкан.

Перед цим прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повторив свою позицію про те, що ЄС має зосередити зусилля на завершенні вступу країн Західних Балкан, а "східним розширенням" слід займатися опісля.

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