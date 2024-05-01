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Командування Збройних сил США передало Кропивницькому обладнання для новонароджених 

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Новини — Середа, 1 травня 2024, 13:35 — Христина Бондарєва

Кропивницький міський пологовий будинок отримав реанімаційне обладнання для новонароджених у рамках програми гуманітарної допомоги Командування збройних сил США.

Про це повідомили у посольстві США в Києві у середу, пише "Європейська правда".

Програма гуманітарної допомоги Командування збройних сил США в Європі через Відділ оборонного співробітництва посольства США в Україні завершила закупівлю та передачу сучасного високотехнологічного реанімаційного обладнання для новонароджених Кропивницькому міському пологовому будинку, розповіли у посольстві в Twitter (Х).

Обладнання включає апарати штучної вентиляції легенів для новонароджених, відкриті реанімаційні системи з оксигенотерапією, монітори пацієнта, а також засоби для дезінфекції рук та приміщень. 

"Пологовий будинок надає послуги українцям, які їх потребують, слугуючи гуманітарній меті порятунку життів новонароджених та майбутнього України", – прокоментували у посольстві США.

Нагадаємо, минулого тижня після 21-го засідання у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що США виділяють 6 млрд доларів на військову допомогу Україні у межах механізму USAI.

Перед цим радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS і їхні поставки триватимуть і в майбутньому.

Це стало можливим після того, як президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 млрд доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні.

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