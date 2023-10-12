У Молдові оштрафують водія дипавто, яке нахабно запаркувалось на велодоріжці

У Кишиневі набула розголосу ситуація з автомобілем на дипломатичних номерах, який зламав обмежувальний стовпчик та запаркувався на щойно відкритій велодоріжці; водія обіцяють покарати.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У соцмережах почала поширюватися фотографія авто з дипломатичними номерами, запаркованого на велодоріжці щойно відкритої після ремонту вулиці 31 серпня у Кишиневі. Водій не лише порушив правила паркуванням на велодоріжці, а й зламав обмежувальний стовпчик, щоб заїхати туди.

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У Генінспектораті поліції на запит журналістів повідомили, що надіслали до МЗС запит з приводу того, якому посольству належить авто, після чого порушнику випишуть штраф.

За даними джерел Newsmaker, автомобіль використовує посольство Туреччини.

Раніше повідомляли, що дипавто із супроводу прем’єра Польщі під час його візиту в Україну спричинило серйозну ДТП.