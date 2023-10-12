В Молдове оштрафуют водителя дипавто, который нагло запарковался на велодорожке

В молдавской столице Кишиневе получила огласку ситуация с автомобилем на дипломатических номерах, который сломал ограничительный столбик и припарковался на только что открытой велодорожке; водителя обещают наказать.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В соцсетях начала распространяться фотография авто с дипломатическими номерами, запаркованного на велодорожке только что открытой после ремонта улицы 31 августа в Кишиневе. Водитель не только нарушил правила парковки на велодорожке, но и сломал ограничительный столбик, чтобы заехать туда.

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В Генинспекторате полиции на запрос журналистов сообщили, что направили в МИД запрос по поводу того, какому посольству принадлежит авто, после чего нарушителю выпишут штраф.

По данным источников Newsmaker, автомобиль использует посольство Турции.

Ранее сообщалось, что дипавто из сопровождения премьера Польши во время его визита в Украину вызвало серьезное ДТП.