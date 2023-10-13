Колишній командувач армії США в Європі розповів, що Україні потрібно для перемоги

Бен Ходжес – колишній командувач армії США в Європі, один з найвідоміших в Україні відставних генералів Сполучених Штатів.

Від початку 2022 року він публічно підтримує озброєння України і критикує владу США за недостатню допомогу ЗСУ.

Раніше від нього лунали оптимістичні прогнози щодо звільнення Криму, які не справдилися, але Ходжес має пояснення, чому так сталося. Ми поговорили не лише про це. Що є ключовою помилкою Байдена щодо України і чому він продовжує наполягати на цій помилці? Що має стати переламним моментом, який гарантує перемогу України? Чому США вважають, що Росія не зважиться на ядерний удар?

Дивіться відповіді в інтерв’ю, записаному під час Варшавського безпекового форуму. Інтерв’ю Бена Ходжеса у текстовому форматі – у матеріалі Бен Ходжес: Я не бачу позитивних сценаріїв для Росії у цій війні, за одним винятком.

Бен Ходжес впевнений, що Україна переможе.

На його думку, ключ до перемоги нашої країни у тому, щоб зробити Крим непридатним для розміщення російських сил.

Наразі вже місяць триває атака на Крим.

Ходжес пояснює, що її елементи не були збігом обставин, був втілений витончений план: спершу – вивести з ладу радари, потім – удар по логістиці, і далі – знищений штаб Чорноморського флоту".

Бен Ходжес визнає, що його оптимістичні прогнози про звільнення Криму вже до кінця цього року не справдилися. Але він зауважив, що завжди додавав застереження: це буде, якщо ми, тобто західні партнери, надамо ЗСУ все необхідне.

"Ми цього не зробили", – констатує відставний генерал США.

Разом з тим він позитивно оцінює діяльність американського президента у створенні коаліції формату "Рамштайн". Крім того, він зазначає, що США дійсно надають значну військову допомогу.

Та водночас, на думку Бена Ходжеса, Байден не зробив найважливішого:"він не визначив мету, чого ми хочемо досягти".

"Президент мав сказати: "Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Ми хочемо, щоб Україна відкинула Росію до кордонів 1991 року", – вважає Ходжес.

На його думку, американський президент і його найближче коло бояться так заявляти.

"Все могло би закінчитися значно швидше, якби США і Німеччина прямо сказали: "Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні. Ось те, що вам потрібно для перемоги. Беріть.

І я підкреслю: Крим – це єдине, що має значення. Якщо Україна звільнить Крим, то все закінчиться", – пояснює відставний генерал.

Також Ходжес пояснює, що для звільнення Криму потрібні сили, які можуть ізолювати півострів, перерізати сухопутний коридор та Керченський міст, а потім зробити Крим непридатним для розміщення російських військ.

"Треба, щоб українці могли щодня бити по Севастополю, по Саках, кожен день! ...знищуючи штаби, логістику, артилерію. Щоб робити це, Україні потрібні далекобійні засоби високоточного вогню", – впевнений колишній командувач армії США в Європі.

Він додає, що якщо Україна отримає ці спроможності у достатній кількості – то росіяни більше не зможуть залишатися в Криму.

Також Ходжес не думає, що у відповідь Путін використає ядерну зброю.

Крім того, він вважає, що Сполучені Штати повинні підтримати ідею вступу України до НАТО.

"Це покращить безпеку і стабільність в Європі. А Росія побачить, що через власні дії вона отримала країни НАТО уздовж свого кордону, від Фінляндії до Туреччини", – вважає відставний генерал.

Повне текстове інтерв’ю Бена Ходжеса – у матеріалі Бен Ходжес: Я не бачу позитивних сценаріїв для Росії у цій війні, за одним винятком.