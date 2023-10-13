Бывший командующий армии США в Европе рассказал, что Украине нужно для победы

Бен Ходжес – бывший командующий армии США в Европе, один из самых известных в Украине отставных генералов Соединенных Штатов.

С начала 2022 года он публично поддерживает вооружение Украины и критикует власти США за недостаточную помощь ВСУ.

Ранее от него звучали оптимистичные прогнозы по освобождению Крыма, которые не оправдались, но у Ходжеса есть объяснение, почему так произошло. Мы поговорили не только об этом. Что является ключевой ошибкой Байдена в отношении Украины и почему он продолжает настаивать на этой ошибке? Что должно стать переломным моментом, который гарантирует победу Украины? Почему США считают, что Россия не решится на ядерный удар?

Смотрите ответы в интервью, записанном во время Варшавского форума по безопасности. Интервью Бена Ходжеса в текстовом формате – в материале Бен Ходжес: Я не вижу позитивных сценариев для России в этой войне, за одним исключением.

Бен Ходжес уверен, что Украина победит.

По его мнению, ключ к победе нашей страны в том, чтобы сделать Крым непригодным для размещения российских сил.

Сейчас уже месяц продолжается атака на Крым.

Ходжес объясняет, что ее элементы не были стечением обстоятельств, был воплощен изощренный план: сперва – вывести из строя радары, затем – удар по логистике, и далее – уничтожен штаб Черноморского флота".

Бен Ходжес признает, что его оптимистичные прогнозы об освобождении Крыма уже к концу этого года не оправдались. Но он отметил, что всегда добавлял оговорку: это будет, если мы, то есть западные партнеры, предоставим ВСУ все необходимое.

"Мы этого не сделали", – констатирует отставной генерал США.

Вместе с тем он положительно оценивает деятельность американского президента в создании коалиции формата "Рамштайн". Кроме того, он отмечает, что США действительно оказывают значительную военную помощь.

Но в то же время, по мнению Бена Ходжеса, Байден не сделал самого важного: "он не определил цель, чего мы хотим достичь".

"Президент должен был сказать: "Мы хотим, чтобы Украина победила. Мы хотим, чтобы Украина отбросила Россию к границам 1991 года", – считает Ходжес.

По его мнению, американский президент и его ближайшее окружение боятся так заявлять.

"Все могло бы закончиться значительно быстрее, если бы США и Германия прямо сказали: "Мы хотим, чтобы Украина победила в войне. Вот то, что вам нужно для победы. Берите.

И я подчеркну: Крым – это единственное, что имеет значение. Если Украина освободит Крым, то все закончится", – объясняет отставной генерал.

Также Ходжес объясняет, что для освобождения Крыма нужны силы, которые могут изолировать полуостров, перерезать сухопутный коридор и Керченский мост, а затем сделать Крым непригодным для размещения российских войск.

"Надо, чтобы украинцы могли ежедневно бить по Севастополю, по Сакам, каждый день! ...уничтожая штабы, логистику, артиллерию. Чтобы делать это, Украине нужны дальнобойные средства высокоточного огня", – уверен бывший командующий армии США в Европе.

Он добавляет, что если Украина получит эти инструменты в достаточном количестве – то россияне больше не смогут оставаться в Крыму.

Также Ходжес не думает, что в ответ Путин использует ядерное оружие.

Кроме того, он считает, что Соединенные Штаты должны поддержать идею вступления Украины в НАТО.

"Это улучшит безопасность и стабильность в Европе. А Россия увидит, что из-за собственных действий она получила страны НАТО вдоль своей границы, от Финляндии до Турции", – считает отставной генерал.

Полное текстовое интервью Бена Ходжеса – в материале Бен Ходжес: Я не вижу позитивных сценариев для России в этой войне, за одним исключением.