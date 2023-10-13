В Черногории через пять месяцев после выборов приближаются к договоренности о правительстве

В Черногории более чем через пять месяцев после парламентских выборов партии приблизились к соглашению о составе нового правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Vijesti.

Проект соглашения, рассчитанного на четыре года, предусматривает, что больше всего мандатов получит недавно созданная партия "Европа сейчас" (PES), "Новая сербская демократия" (входящая в просербский и пророссийский блок "За будущее Черногории") выдвинет своего представителя на должность спикера Скупщины, а "демократы" (умеренно просербские "Демократическая Черногория") получат должности в силовом блоке.

Кандидатуру премьера выдвинет "Европа сейчас", которую возглавляет Милойко Спаич, "демократы" – вице-премьера по вопросам безопасности, политической системы и внутренней политики, а также вице-премьера по европейским и иностранным делам.

"Европа сейчас" также выдвинет кандидатов на должности министров по вопросам транспорта и судоходства, городского планирования, госсобственности, европейских дел, финансов, образования, науки и инновации, юстиции, труда и социальных вопросов, здравоохранения, энергетики, иностранных дел.

"Албанский форум" предложит вице-премьера по экономической политике, который одновременно будет министром экономического развития; вице-премьера по вопросам труда, образования, здравоохранения и социальных вопросов – общественное объединение CIVIS.

"Демократы" должны получить должность министров внутренних дел, обороны, туризма, экологии, устойчивого развития, культуры и медиа.

Социалистическая народная партия (SNP) предложит министра сельского и лесного хозяйства и управления водными ресурсами, а также министра по вопросам молодежи и спорта.

Представители "Албанского альянса" должны получить должность министра по делам прав человека и прав меньшинств.

При этом объединение "За будущее Черногории" (ZBCG) должно своими действиями в парламенте поддерживать правительство с участием PES, "демократов", SNP, "Албанского форума" и "Албанского альянса".

Напомним, об итогах выборов в Черногории "Европейская правда" рассказывала в статье: Победа с неизвестными: почему пророссийские силы Черногории сохранили шансы на реванш.