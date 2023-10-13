У Польщі з 2016 року затримали понад 40 підозрюваних у шпигунстві для РФ і Білорусі

Агентство внутрішньої безпеки та Служба військової контррозвідки Польщі у 2016-2023 роках затримали 46 підозрюваних у співпраці з російською або білоруською розвідкою.

Про це в інтерв’ю порталу InfoSecurity24.pl повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, пише "Європейська правда".

За словами Камінського, статистика свідчить про "значне зростання ефективності дій польських служб – у період з 2008 по 2015 рік дії польських служб призвели оголошення звинувачень загалом 11 підозрюваним у шпигунстві".

Крім того, згідно з даними польського урядовця, з 2016 року Польща виявила й вислала 55 російських і білоруських розвідників, які працювали в Польщі, прикриваючись дипломатичним статусом. У період із 2008 по 2015 роки таких було сім.

"Крім того, тринадцять дипломатів, присутність яких у Польщі становила загрозу розвідувального характеру, були позбавлені акредитації в період 2016-2023 років завдяки операціям Агентства внутрішньої безпеки", – додав він.

Зрештою, з 2016-го завдяки діям польської контррозвідки було заборонено в’їзд 816 людям, "присутність яких у Польщі призвела б до розвідувальних загроз", здебільшого через їхній прямий зв'язок зі спецслужбами Росії та Білорусі, сказав Маріуш Камінський.

Нагадаємо, в березні у Польщі оголосили про ліквідацію шпигунської мережі, яка діяла на користь Росії. У межах операції затримали дев'ятьох людей, згодом їхня кількість зросла до 16. Чотирнадцятим затриманим був професійний російський хокеїст.

У польському уряді вважають, що російська розвідка не припиняє спроби знайти людей, які б погодились працювати проти Польщі.