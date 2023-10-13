В Польше с 2016 года задержали более 40 подозреваемых в шпионаже для РФ и Беларуси

Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки Польши в 2016-2023 годах задержали 46 подозреваемых в сотрудничестве с российской или белорусской разведкой.

Об этом в интервью порталу InfoSecurity24.pl сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, пишет "Европейская правда".

По словам Каминского, статистика свидетельствует о "значительном росте эффективности действий польских служб – в период с 2008 по 2015 год действия польских служб привели к объявлению обвинений в целом 11 подозреваемым в шпионаже".

Кроме того, согласно данным польского чиновника, с 2016 года Польша обнаружила и выслала 55 российских и белорусских разведчиков, которые работали в Польше, прикрываясь дипломатическим статусом. В период с 2008 по 2015 годы таких было семь.

"Кроме того, тринадцать дипломатов, присутствие которых в Польше представляло угрозу разведывательного характера, были лишены аккредитации в период 2016-2023 годов благодаря операциям Агентства внутренней безопасности", – добавил он.

В конце концов, с 2016-го благодаря действиям польской контрразведки был запрещен въезд 816 людям, "присутствие которых в Польше привело бы к разведывательным угрозам", в основном из-за их прямой связи со спецслужбами России и Беларуси, сказал Мариуш Каминский.

Напомним, в марте в Польше объявили о ликвидации шпионской сети, которая действовала в пользу России. В рамках операции задержали девять человек, впоследствии их количество возросло до 16. Четырнадцатым задержанным был профессиональный российский хоккеист.

В польском правительстве считают, что российская разведка не прекращает попытки найти людей, которые бы согласились работать против Польши.