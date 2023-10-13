Reuters: На саміті ЄС вимагатимуть "рішучого прогресу" щодо використання активів РФ

Лідери держав-членів Європейського Союзу на саміті 26-27 жовтня у Брюсселі, як очікується, закличуть до більшого прогресу в питанні використання заморожених активів Росії на користь Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, у розпорядженні якого опинився проєкт спільної заяви лідерів ЄС.

Саміт Євросоюзу в Брюсселі, за даними агенції, закличе до "рішучого прогресу... у використанні доходів від знерухомлених російських активів".

Дипломати країн ЄС повинні провести технічні переговори з цього питання 17 жовтня.

Проблема із використанням суверенних активів Росії полягає в тому, що вони юридично належать державі й, на відміну від приватних активів, механізму їхньої конфіскації не існує.

Наразі Євросоюз, а також Велика Британія та США підтримують ідею оподаткування доходів заморожених суверенних активів РФ.

Але посадовець Євросоюзу раніше цього тижня заявив журналістам, що переговори про це вже кілька місяців не можуть зрушити з місця, зокрема через заперечення Бельгії – у ній розташований кліринговий центр Euroclear, на який припадає близько 125 мільярдів євро суверенних активів РФ.

У Бельгії своєю чергою кажуть, що хочуть ухвалення рішення на рівні не лише Євросоюзу, а одразу "Групи семи", побоюючись відтоку клієнтів Euroclear до інших клірингових центрів.

Напередодні Бельгія оголосила, що створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.

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