Reuters: На саммите ЕС потребуют "решительного прогресса" по использованию активов РФ

Лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите 26-27 октября в Брюсселе, как ожидается, призовут к большему прогрессу в вопросе использования замороженных активов России в пользу Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, в распоряжении которого оказался проект совместного заявления лидеров ЕС.

Саммит Евросоюза в Брюсселе, по данным агентства, призовет к "решительному прогрессу... в использовании доходов от обездвиженных российских активов".

Дипломаты стран ЕС должны провести технические переговоры по этому вопросу 17 октября.

Проблема с использованием суверенных активов России заключается в том, что они юридически принадлежат государству и, в отличие от частных активов, механизма их конфискации не существует.

Сейчас Евросоюз, а также Великобритания и США поддерживают идею налогообложения доходов замороженных суверенных активов РФ.

Но чиновник Евросоюза ранее на этой неделе заявил журналистам, что переговоры об этом уже несколько месяцев не могут сдвинуться с места, в частности из-за возражений Бельгии – в ней расположен клиринговый центр Euroclear, на который приходится около 125 миллиардов евро суверенных активов РФ.

В Бельгии в свою очередь говорят, что хотят принятия решения на уровне не только Евросоюза, а сразу "Группы семи", опасаясь оттока клиентов Euroclear в другие клиринговые центры.

Накануне Бельгия объявила, что создала специальный фонд для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро, который наполняют из налогообложения замороженных в стране российских активов.

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