У Єврокомісії відкинули зв’язок між грошима для Угорщини і макрофіном для України

У Єврокомісії заявили, що Угорщина отримає заблоковані наразі кошти, якщо подолає корупцію і проблеми з верховенством права.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова, повідомляє "Європейська правда".

"Угорщина зараз працює над реформами, і вони вживають заходів, аби переконати нас, що вони виправили речі, які ми хотіли, щоб вони виправили, – дуже конкретні речі. І тоді, якщо вони впораються, ми можемо вивільнити гроші", – зазначила Юрова.

На запитання щодо можливої угоди з Угорщиною, за якою Брюссель вивільнить для неї кошти, а натомість Будапешт погодиться на перегляд бюджету ЄС, що включає, зокрема, допомогу Україні, представниця Єврокомісії відповіла заперечно.

"Точно ні. Ні, не така угода. Такої угоди не буде. Я сказала вам, що це скоріше технічна оцінка того, що вони (угорська сторона – ред.) роблять, і ми маємо наполягати на тому, щоб вони зробили все, що обіцяли", – сказала Юрова.

Вона додала, що рішення щодо грошей для Угорщини має бути схвалене впродовж кількох тижнів.

Нагадаємо, раніше комітети Європарламенту з бюджетних питань і закордонних справ абсолютною більшістю підтримали пропозицію багаторічного плану підтримки України обсягом 50 млрд євро.

Програма для України на 50 млрд євро є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС у зв'язку з низкою кризових подій, що сталися після 2021 року.

Агентство Bloomberg повідомляло, що Угорщина запропонувала розділити майбутній 50-мільярдний пакет допомоги Україні.

Також джерела агентства розповіли, що ЄС може розблокувати майже 13 мільярдів євро фінансування для Угорщини цього року, щоб змусити уряд Віктора Орбана зменшити його опір у виділенні підтримки Україні.

На тлі цих зусиль Україна вилучила угорський OTP Bank зі списку "спонсорів війни", задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта.