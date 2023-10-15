Франція включила у список небезпечних осіб 60 громадян РФ

У Франції в так званому списку "S", куди включають осіб, які становлять загрозу безпеці країни, фігурують 60 громадян Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, якого цитує BFM TV.

Міністр зазначив, що отримав від влади дозвіл передати російській стороні список громадян, які можуть бути депортовані.

"У списку "S" ‘ близько шістдесяти осіб росіян. Серед них, очевидно, є вихідці з Чечні. До цього часу наші інструкції полягали в тому, щоб систематично висилати цих людей, які можуть бути особливо небезпечними", – сказав Дарманен.

За його словами, з приблизно шістдесяти росіян, які перебувають у списку "S" на території Франції, близько сорока "або перебувають у в'язниці, або позбавлені волі в рамках заходів судових заходів", тоді як близько двадцяти "можуть бути депортовані, якщо ми досягнемо домовленості з російською владою".

Дарманен розповів про російських громадян зі списку "S" після того, як уродженець Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Згодом з’ясувалося, що його брат вже відбуває покарання за планування терактів, а сам хлопець перебував під наглядом поліції – що, втім, не дозволило дізнатися про його наміри.

Після цього у Франції почав діяти найвищий рівень терористичної загрози, до заходів безпеки залучили 7 тисяч військових.