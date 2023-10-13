Теракт у Франції: Макрон і глава МВС прибули на місце, відомі нові деталі про нападника

Президент Франції Емманюель Макрон і глава МВС прибули до школи на півночі країни, де терорист жорстоко вбив учителя.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

До ліцею у місті Аррас на півноічі Франції, де стався напад, разом з Макроном прибув міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен і міністр освіти Габріель Атталь.

Мер міста Аррас оголосив траур. У Національній асамблеї під час робочого дня вшанували загиблого вчителя хвилиною мовчання.

Мер Руана закликав мешканців свого міста увечері вийти на акцію солідарності, з такими ж закликами щодо зібрань у кількох містах виступили профспілки освітян.

Тим часом журналісти від джерел у правоохоронних органах дізналися нові деталі про нападника, 20-річного хлопця родом з Чечні.

Стало відомо, що його старший брат вже відбуває покарання у в’язниці – 5 років позбавлення волі – за участь у змові з метою організації терактів та виправдання терористичних дій.

Сам нападник давно перебував під пильним наглядом поліції, але його телефонні розмови за останні дні не свідчили про те, що він щось планує.

Нагадаємо, терористичний напад стався вранці 13 жовтня у ліцеї, внаслідок нього загинув вчитель літератури, ще один викладач і охоронець отримали поранення.