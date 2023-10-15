Франция включила в список опасных лиц 60 граждан РФ

Во Франции в так называемом списке "S", куда включают лиц, представляющих угрозу безопасности страны, фигурируют 60 граждан России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, которого цитирует BFM TV.

Министр отметил, что получил от властей разрешение передать российской стороне список граждан, которые могут быть депортированы.

"В списке "S" ' около шестидесяти человек россиян. Среди них, очевидно, есть выходцы из Чечни. До этого времени наши инструкции заключались в том, чтобы систематически высылать этих людей, которые могут быть особенно опасными", – сказал Дарманен.

По его словам, из примерно шестидесяти россиян, находящихся в списке "S" на территории Франции, около сорока "либо находятся в тюрьме, либо лишены свободы в рамках мер судебных мер", тогда как около двадцати "могут быть депортированы, если мы достигнем договоренности с российскими властями".

Дарманен рассказал о российских гражданах из списка "S" после того, как уроженец Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. Впоследствии выяснилось, что его брат уже отбывает наказание за планирование терактов, а сам парень находился под наблюдением полиции – что, впрочем, не позволило узнать о его намерениях.

После этого правительство решило ввести в стране наивысший уровень террористической угрозы. К мерам безопасности привлекли 7 тысяч военных.