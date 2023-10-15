Німеччина ще більше посилює захист єврейських установ в країні

Влада Німеччини вирішила посилити захист єврейських установ в країні на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Bild заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

"Жахливо, що занепокоєння в багатьох сім'ях велике. Це робить ще більш важливим послання: "Ми твердо стоїмо на вашому боці! Ми зробимо все для вашого захисту", – сказала вона.

За словами глави німецького МВС, "найвищим пріоритетом є захист євреїв у Німеччині, а також єврейських та ізраїльських установ. Захист був ще більше посилений".

Фезер підкреслила, що німецькі органи безпеки будуть використовувати всі правові, поліцейські та розвідувальні засоби проти ісламістських рухів.

Крім того, будуть використані всі законні можливості для видворення прихильників ХАМАСу з Німеччини. За словами Фезера, існує нульова толерантність до антисемітської та антиізраїльської агітації і нульова толерантність до насильства.

"Ми використаємо всі законні можливості для депортації прихильників ХАМАС", – додала міністерка.

Раніше німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні, учасники яких раділи нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, а канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС в країні.

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