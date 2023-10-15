Германия еще больше усиливает защиту еврейских учреждений в стране

Власти Германии решили усилить защиту еврейских учреждений в стране на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Bild заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

"Ужасно, что беспокойство во многих семьях большое. Это делает еще более важным послание: "Мы твердо стоим на вашей стороне! Мы сделаем все для вашей защиты", – сказала она.

По словам главы немецкого МВД, "наивысшим приоритетом является защита евреев в Германии, а также еврейских и израильских учреждений. Защита была еще больше усилена".

Фезер подчеркнула, что немецкие органы безопасности будут использовать все правовые, полицейские и разведывательные средства против исламистских движений.

Кроме того, будут использованы все законные возможности для выдворения сторонников ХАМАСа из Германии. По словам Фезера, существует нулевая толерантность к антисемитской и антиизраильской агитации и нулевая толерантность к насилию.

"Мы используем все законные возможности для депортации сторонников ХАМАС", – добавила министр.

Ранее немецкие политики резко раскритиковали демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль, а канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС в стране.

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