Германия еще больше усиливает защиту еврейских учреждений в стране
Власти Германии решили усилить защиту еврейских учреждений в стране на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Bild заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.
"Ужасно, что беспокойство во многих семьях большое. Это делает еще более важным послание: "Мы твердо стоим на вашей стороне! Мы сделаем все для вашей защиты", – сказала она.
По словам главы немецкого МВД, "наивысшим приоритетом является защита евреев в Германии, а также еврейских и израильских учреждений. Защита была еще больше усилена".
Фезер подчеркнула, что немецкие органы безопасности будут использовать все правовые, полицейские и разведывательные средства против исламистских движений.
Кроме того, будут использованы все законные возможности для выдворения сторонников ХАМАСа из Германии. По словам Фезера, существует нулевая толерантность к антисемитской и антиизраильской агитации и нулевая толерантность к насилию.
"Мы используем все законные возможности для депортации сторонников ХАМАС", – добавила министр.
Ранее немецкие политики резко раскритиковали демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль, а канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС в стране.
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