У Франції терміново перевірять досьє іммігрантів, яких підозрюють у радикалізації

Президент Франції Емманюель Макрон розпорядився перевірити досьє усіх іммігрантів, яких поліція підозрює у радикалізації і яким на цій підставі може загрожувати депортація у країни походження.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейска правда".

Після ісламістського нападу з ножем у ліцеї минулої п’ятниці Макрон звернувся до префектів поліції з дорученням ретельно перевірити досьє осіб, яких вважають радикалізованими і яким на цій підставі загрожує депортація.

Президент доручив "не мати жалю до усіх, хто є носіями ненависті і терористичних ідеологій".

За інформацією ЗМІ, Макрон доручив і переглянути досьє потенційних терористів, і провести оновлену оцінку терористичної загрози. Відповідні наради представників усіх силових структур і пенітенціарної служби мають відбутися протягом наступних двох діб.

Метою є виявити, скільки у Франції всього іммігрантів з радикальними поглядами, які можуть вважатися підставою для депортації, врахувавши рівень радикалізації, ймовірність того, що ця особа перейде до конкретних дій та їхнє становище з легалізацією в країні і попередні проблеми із законом.

Щодо осіб, які підпадають під депортацію, процедури планують запустити якнайшвидше.

За даними журналістів, Макрон попросив звернути особливу увагу на молодих вихідців з Кавказу, вочевидь через те, що і виконавець останнього нападу, і схожого теракту у 2020 році були вихідцями з цього регіону. У Єлисейському палаці зазначили, що ретельні перевірки досьє не обмежаться вихідцями з Кавказу.

Перед цим у суботу міністр внутрішніх справ казав, що почне контакти з Росією, які припинили з початком повномасштабної війни, задля депортації таких осіб.

Він казав, що йдеться про близько 60 осіб з російським громадянством, переважно родом з Чечні.

Нагадаємо, 13 жовтня 20-річний вихідець з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Згодом з’ясувалося, що його брат вже відбуває покарання за планування терактів, а сам хлопець перебував під наглядом поліції – що, втім, не дозволило дізнатися про його наміри.

Після цього у Франції почав діяти найвищий рівень терористичної загрози, до заходів безпеки залучили 7 тисяч військових.