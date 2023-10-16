Во Франции срочно проверят досье иммигрантов, которых подозревают в радикализации

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился проверить досье всех иммигрантов, которых полиция подозревает в радикализации и которым на этом основании может грозить депортация в страны происхождения.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

После исламистского нападения с ножом в лицее в прошлую пятницу Макрон обратился к префектам полиции с поручением тщательно проверить досье лиц, которых считают радикализированными и которым на этом основании грозит депортация.

Президент поручил "не иметь жалости ко всем, кто является носителями ненависти и террористических идеологий".

По информации СМИ, Макрон поручил и пересмотреть досье потенциальных террористов, и провести обновленную оценку террористической угрозы. Соответствующие совещания представителей силовых структур и пенитенциарной службы должны состояться в течение следующих двух суток.

Целью является выявить, сколько во Франции всего иммигрантов с радикальными взглядами, которые могут считаться основанием для депортации, учитывая уровень радикализации, вероятность того, что человек перейдет к конкретным действиям, их статус в стране и предыдущие проблемы с законом.

В отношении лиц, подпадающих под депортацию, процедуры планируют запустить как можно быстрее.

По данным журналистов, Макрон попросил обратить особое внимание на молодых выходцев с Кавказа, очевидно из-за того, что и исполнитель последнего нападения, и похожего теракта в 2020 году были выходцами из этого региона. В Елисейском дворце отметили, что тщательные проверки досье не ограничатся выходцами с Кавказа.

Перед этим в субботу министр внутренних дел говорил, что начнет контакты с Россией, которые прекратили с началом полномасштабной войны, для депортации таких лиц.

Он говорил, что речь идет об около 60 человек с российским гражданством, преимущественно родом из Чечни.

Напомним, 13 октября 20-летний выходец из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. Впоследствии выяснилось, что его брат уже отбывает наказание за планирование терактов, а сам парень находился под наблюдением полиции – что, впрочем, не позволило узнать о его намерениях.

После этого во Франции начал действовать самый высокий уровень террористической угрозы, к мерам безопасности привлекли 7 тысяч военных.