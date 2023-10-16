Більшість німців підтримують рішення Шольца поки не давати Україні Taurus

Більшість німців підтримують рішення канцлера Олафа Шольца про те, щоб поки не передавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

За результатами опитування, проведеного інститутом YouGov на замовлення dpa, з позицією Шольца погоджуються 55% респондентів, тоді як неправильною її вважають 26%.

Як відомо, на початку жовтня Шольц казав, що поки Німеччина не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити "ескалації" війни.

Позицію Шольца критикує опозиційна ХДС, але й також окремі представники його коаліційних партнерів – "Зелених" та "Вільних демократів".

Втім, серед виборців усіх цих партій переважає підтримка позиції Шольца про те, щоб поки не передавати ракети. Серед респондентів-прихильників "Вільних демократів" такої думки 57%, ХДС – 53%, Зелених – 40% (і 34% протилежної думки). Серед виборців партії Шольца СДПН його позицію підтримують 59% опитаних, виборців правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" – 79%, "Лівих" – 49%.

Загалом думки щодо німецької військової допомоги для України розділилися: 39% вважають, що Німеччина "зайшла надто далеко", 29% – що рівень допомоги такий, як треба, 18% – що він недостатній.

Нагадаємо, на останній зустрічі формату "Рамштайн" очільник Пентагону назвав Німеччину серед найбільших донорів України; з урахуванням розміру економіки її внесок більший, ніж США.

Наприкінці минулого тижня Берлін відзвітував про чергову партію переданої Україні допомоги, у якій – всюдиходи, супутниковий зв’язок і аптечки.

Перед тим Міністерство оборони Німеччини оголосило про "зимовий пакет" військової допомоги Києву на загальну суму близько 1 мільярда євро. Передусім це засоби протиповітряної оборони, зокрема додаткові системи Patriot та IRIS-T, про які раніше повідомлялось.