У Латвії закрили два пропускні пункти на кордоні з РФ

Контрольно-пропускні пункти (КПП) Вієнтулі і Педедзе на кордоні Латвії з Росією відсьогодні зачинені.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс в інтерв'ю "Латвійському радіо", повідомляє "Європейська правда".

Козловскіс повідомив, що, згідно зі звітом начальника Прикордонної служби Гунтара Пуятса, минула ніч пройшла без інцидентів, а люди, які прибули на КПП для перетину кордону, покинули пункти пропуску.

"Закриття прикордонних переходів пройшло спокійно. З моменту ухвалення латвійським урядом відповідного рішення (четвер, 12 жовтня) російські служби працювали дуже повільно – не скажу, що багато, але все ж таки люди скупчувалися у Вієнтулі", – розповів він.

Наразі на КПП встановлено бетонні блоки, що перегороджують шлях, при цьому пункти не залишилися без візуального спостереження. Прикордонники з Вієнтулі та Педедзе будуть перенаправлені на інші КПП.

Міністр зазначив, що прикордонні пункти на латвійсько-російському кордоні Гребнево і Терехово продовжують роботу, але просування черг у них відбувається дуже повільно: "Росія сповільнила процес перетину прикордонних пунктів – кілька годин ніхто (не перетнув кордон), потім – тільки одна (людина) на годину".

Розмірковуючи про можливі подальші дії Росії, Козловскіс сказав: "Давайте почекаємо і подивимося, що Росія буде робити, але я хочу підкреслити, що саме їхні цілеспрямовані дії призвели до такої ситуації. У Шенгенській зоні 32 пункти для перетину (кордону з Росією). Якщо на те були причини, можна було б скоротити їхню кількість, не залишати єдиний КПП. Не треба бути дуже далекоглядним, щоб зрозуміти, що це зроблено навмисне".

Водночас людей, які очікують на перетин кордону на КПП Вієнтулі, перевезуть на автобусах на найближчий прикордонний пункт у Гребнево, повідомило агентство LETA з посиланням на керівника Вецумського волосного управління Ілмара Лоцанса.

За його словами, ситуація на закритому КПП спокійна. Після того як останні люди, які хотіли тут перетнути кордон, будуть доставлені в Гребнево, у Вієнтулі залишаться тільки прикордонники. Намети, встановлені для підготовки до напливу тих, хто перетинає кордон, демонтують.

Уряд Латвії 12 жовтня вирішив зупинити роботу прикордонних переходів Вієнтулі та Педедзе. Приводом стало рішення Москви з 16 жовтня пускати громадян України в РФ тільки через два пункти перетину кордону – аеропорт "Шереметьєво" і Лудонку, тобто через Вієнтулі. МВС Латвії визнало, що це може призвести до хаосу і гуманітарної катастрофи на кордоні, і запропонувало уряду закрити Вієнтулі.

Нагадаємо, наприкінці вересня президент Латвії заявив про готовність закрити кордони з Росією та Білоруссю у разі гібридних атак.